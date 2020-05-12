“إيزل” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتصريح حول”المشاهد الجريئة”

2020/05/12 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار الفنان التركي كينان اميرزالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحه بأن المشاهد الجريئة التي تُعرض في رمضان ليست حرامًا.وقال الفنان التركي كينان أميرزالي أوغلو، المعروف في العالم العربي باسم “إيزل”، إن مشاهدة المشاهد الجريئة في شهر رمضان ليست حراما، مبررا رأيه بأن هذه المشاهد لا تؤذي احد، وبإمكان المشاهد […]

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