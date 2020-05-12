منظمة الصحة العالمية تؤشر “بيانات إيجابية” بشأن علاج كورونا

2020/05/12 | 18:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن بعض العلاجات تحد فيما يبدو من شراسة مرض كوفيد-19 التنفسي أو فترة الإصابة به، وإنها تركز على معرفة المزيد بشأن أربعة أو خمسة من أبرز سبل العلاج الواعدة.وتقود المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها مبادرة عالمية لتطوير لقاحات واختبارات وأدوية آمنة وفعالة لمنع الإصابة […]

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