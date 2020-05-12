صحة ذي قار تستأنف العمل بمستشفى الحسين بعد غلقه لمعالجة المصابين بكورونا

2020/05/12 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الثلاثاء، عن استئناف العمل بمستشفى الحسين التعليمي بعد اغلاقه لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.وقال الجابري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "خلية الأزمة قررت إعادة العمل بمستشفى الحسين التعليمي وتمت مباشرة قسمي الكسور والباطنية لاستقال المرضى على أمل المباشرة بباقي الأقسام خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف ان "الدائرة خصصت المستشفى الميداني وجناحي الطوارئ والحشد الشعبي داخل مستشفى الحسين لاستقبال مرضى كورونا وبسعة 120 سرير".يذكر ان خلية الازمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا قررت في وقت سابق اغلاق المستشفى وتخصيصه فقط لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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