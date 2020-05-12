الكاظمي يصدر أوامر ديوانية بتكليف وزراء بمهام الحقائب الشاغرة + وثائق

2020/05/12 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أوامر ديوانية تتضمن تكليف وزراء حاليين بمهام الحقائب الشاغرة.ومن بين تلك الأوامر تكليف وزير التعليم بمهام وزير العدل ووزير المالية بمهام وزير النفط ووزير الشباب والرياضة بمهام وزير الثقافة ووزير التربية بمهام وزير التجارة ووزير النقل بمهام وزير الهجرة والمهجرين.

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