عالم ايطالي: كورونا سيختفي قبل ايجاد لقاح له.. المرض اصبح ’’اقل شراسة’’

2020/05/12 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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رغم تسجيل المزيد من حالات الإصابة والوفاة من جراء وباء كورونا في دول عدة، فإن عالما إيطاليا شهير...





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