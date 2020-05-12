الصحة العراقية تعلن تسجيل حالتي وفاة و 95 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/12 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء 12 ايار 2020، تسجيل حالتي وفاة و95 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في موقفها الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، انه "تم فحص (2756) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (132457)".

واضافت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (95) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 32، بغداد/ الكرخ: 26، مدينة الطب: 13، البصرة: 18، كربلاء: 1،ديالى: 5".

ولفتت الى ان "حالات الشفاء: 113حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 33، بغداد / الكرخ: 1، مدينة الطب: 17، النجف: 2، البصرة: 43، كركوك: 9، واسط: 1، اربيل : 1، ذي قار : 4 ،صلاح الدين: 2، والوفيات : حالتان : حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالة في مدينة الطب".

واشارت الصحة الى ان "مجموع الإصابات : 2913، ومجموع الوفيات: 112، ومجموع حالات الشفاء: 1903، الراقدون الكلي: 898".

بغداد اليوم - متابعة

رغم تسجيل المزيد من حالات الإصابة والوفاة من جراء وباء كورونا في دول عدة، فإن عالما إيطاليا شهيرا يرى أن الفيروس الذي أصاب العالم بالذعر أصبح "أقل شراسة" وربما سيختفي قبل ايجاد لقاح له.

وقال جيوسيبي ريموتسي، وهو طبي

بغداد اليوم - متابعة

قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، إنه يعتزم تحذير الأمة اليوم الثلاثاء بأن ثمن إعادة فتح الاقتصاد سريعا هو "المعاناة والموت".

وسيتحدث فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل و

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تسجيل 176 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ارتفاعا عن 123 حالة في الحصيلة اليومية السابقة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 26920.

وقالت الوزارة، في موقفها اليومي، إن &quo

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