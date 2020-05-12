السلبي والإيجابي في تقرير بلاسخرات أمام مجلس الأمن الدولي.. محلل سياسي يوضح

2020/05/12 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدمت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، احاطة شاملة للشأن العراقي أمام مجلس الامن الدولي.وقال بلاسخارات خلال احاطتها عن العراق امام مجلس الامن انه: “لا يمكن للمرء أن يبالغ في ضخامة التحديات التي تواجه العراق فقد تضاعفت الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية القائمة بسبب وباء كورونا، العالمي والانخفاض […]

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