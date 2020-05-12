الصحة العامة بذي قار لـ”العهد نيوز”: شفاء اربعة مصابين بكورونا وبقاء 7 راقدين قيد العلاج

2020/05/12 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أعلنت صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن شفاء أربعة مصابين من فايروس كورونا، كانوا راقدين في مستشفى الحسين التعليمي.وقال مدير قسم الصحة العامة في صحة ذي قار، د.حيدر حنتوش لـ”العهد نيوز”، بأن “أربعة مصابين تم شفائهم اليوم وغادروا المستشفى، فيما بقي 7 مصابين فقط راقدين في المستشفى يتلقون […]

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