الاستخبارات العسكرية لـ” العهد نيوز”: اعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب بحملة تفتيش غربي الانبار

2020/05/12 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة وتفتيش غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز، ان” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع لواء المشاة 29 ومفرزة من جهاز مكافحة الارهاب شرعت بحمة تفتيش […]

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