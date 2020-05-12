حزب البارزانى : يعلق على تكليف الكاظمي لوزراء لشغل حقائب شاغرة

2020/05/12 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… وصف الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني تكليف رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي وزراء في حكومته لشغل مناصب في حقائب وزارية شاغرة بأنه “امر طبيعي”، معلنا عزم الحزب البدء بحوارات مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب لحسم تمرير مرشحه لحقيبة الخارجية.وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني في تصريح ادلى […]

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