تحركات لاختيار مستشفى جديد لحجر مصابي كورونا في بغداد بعد امتلاء ثلاث مستشفيات

2020/05/12 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الثلاثاء، بإجراء تحركات لاختيار مبنى جيد لحجر وعلاج المصابين بفيروس كورونا في جانب الرصافة بعد امتلاء ثلاث مستشفيات في الرصافة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “صحى الرصافة خصصت مستشفى ابن الخطيب للمصابين بفيروس كورونا لحجرهم لغرض العلاج”، مشيرا الى انه “بعد امتلاء المستشفى لكثرة الاصابات تم تخصيص مستشفى ابن […]

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