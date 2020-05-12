2020/05/12 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي تحول أعلى مبنى في العالم إلى صندوق تبرعات لمتضرري كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبي تحول أعلى مبنى في العالم إلى صندوق تبرعات لمتضرري كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبي تحول أعلى مبنى في العالم إلى صندوق تبرعات لمتضرري كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).