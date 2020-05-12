2020/05/12 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصور حسين بيضون يحكي ذكرياته مع ثورة الـ17 من أكتوبر

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