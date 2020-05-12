2020/05/12 | 19:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت للكاظمي: نتطلع للعمل مع حكومتكم بما يخدم سيادة العراق واستقراره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت للكاظمي: نتطلع للعمل مع حكومتكم بما يخدم سيادة العراق واستقراره) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت للكاظمي: نتطلع للعمل مع حكومتكم بما يخدم سيادة العراق واستقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).