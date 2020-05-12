السفير السوري ببغداد يعلن عودة 500 سوري من العراق الى بلادهم هذا الاسبوع

2020/05/12 | 19:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن السفير السوري في بغداد سطام جدعان الدنده الثلاثاء، عودة 500 مواطن سوري من العراق هذا الأسبوع في إطار جهود الحكومة لإعادة السوريين العالقين في الخارج.

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