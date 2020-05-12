2020/05/12 | 19:14 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [اربيل -اين]قررت حكومة اقليم كردستان تمليك جميع البيوت المبنية تجاوزا قبل شهر آذار 2018 لاصحابها في الاقضية والنواحي بسعر رمزي".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار بتمليك دور التجاوز بـ"سعر رمزي"
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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