قرار بتمليك دور التجاوز بـ

2020/05/12 | 19:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]قررت حكومة اقليم كردستان تمليك جميع البيوت المبنية تجاوزا قبل شهر آذار 2018 لاصحابها في الاقضية والنواحي بسعر رمزي".

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