2020/05/12 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة بَزَغَ صوت أذان الفجر بعد أن صعد سلم خيط الشمس الرقيق المنبثق من طبقة الفَلاء سابقاً ولادة الشمس، اعْتَلى المؤذن المصطبة عند مقدمة السفينة التي سادها الظلام، ظل يكمل أذان الفجر حين هَرع بعض الغاصة بالنهوض مُتَثائبين ينفضون عنهم الكسل والوهن العالق بأجسادهم النحيلة كأعواد الخشب على إثر توالي الأيام والشهور وهم بقاع البحر المَسجور يشقون بَطْنَ النار ويسبحون وسط الحمم، من بينهم راشد الذي سَكَن قعر ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (9) - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-خريف الكرز- الرواية التي منعت في بعض الدول. ج (9) - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).