بضعة أعوام ريما: مستهل الفصل الرابع - دلور ميقري

2020/05/12 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1كان آكو أول الأخوة الثلاثة، الذين ظهروا تباعاً في الشام بعدما كادت العشيرة هناك تسلو وجودهم في هذا العالم.



جاء إذاً كي يقص على أقاربه الخبرَ المحزن، المفيد بأن معظم أفراد أسرته قد قضوا في وباء الريح الأصفر؛ الأب عليكي آغا الصغير، وامرأته ليلو، وضرتها ثريا، وأولادهم.



الأخوة الثلاثة، الناجون، كانوا أثناء جائحة الوباء يقيمون خارج الإقليم.



جاء آكو بملابس الجيش العثماني، المندحر على جبهة بلاد الشا ......





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