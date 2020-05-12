تعرف على الفاكهة التي تحمي من مرض السكري والنوبات القلبية

2020/05/12 | 19:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تمتلك هذه الفاكهة فيتامينات “سي” و”د” و”بي1″ والكثير من الفيتامينات الأخرى، كما أنها تساعد على تقوية الدورة الدموية، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وتعزيز تأثير حمض الأسكوربيك.وتناول “الجريب فروت” يؤدي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي ويساعد على توازن ضغط الدم، بالإضافة إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه لها تأثير مفيد على الجلد الذي […]

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