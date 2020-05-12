لجنة نيابية: التعليم الالكتروني ليس الخيار الأفضل والحكومة مجبرة عليه

2020/05/12 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة التعلم النيابية، الثلاثاء، أن التعليم الالكتروني ليس الخيار الأفضل لإكمال المناهج الدراسية للعام الحالي، فيما بين الحكومة ووزارة التعليم مجبرة على التعليم الالكتروني في ظل الأزمة الراهنة.وقال عضو اللجنة رياض محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اغلب الطلاب يعانون من قضية التعليم الالكتروني لعدم وجود بنية تحتية حقيقية لتأهيلهم […]

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