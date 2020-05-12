شاهد بالفيديو: تجربة يابانية “مخيفة” توضح سرعة انتشار فيروس كورونا

2020/05/12 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تجربة يابانية شارك فيها خبراء وأطباء يابانيون، وتم بثها علي تلفزيون “NHK” العام، مدى سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد، في حال عدم اتباع تدابير التباعد الإجتماعي الوقائية والإحترازية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.وشارك 10 أشخاص في التجربة، حيث طلب منهم الاجتماع على مأدبة […]

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