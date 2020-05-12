صحة ديالى: اصابات كورونا اليوم 4 نساء ورجل

2020/05/12 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاصابات المسجلة هذا اليوم، مبينا انها تعود لاربع نساء ورجل.وقال العزاوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "وصلت نتائج التحاليل المختبرية لـ60 حالة ملامسة لحالة الوفاة المؤكد إصابتها بكورونا في ناحية بني سعد".وأضاف "ظهرت خمس حالات منها موجبة اي مصابة بالمرض وهم اربع نساء ورجل واحد جميعهم ملامسين لحالة الرجل المسن الذي توفي قبل عدة أيام بسبب اصابته بكورونا".

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