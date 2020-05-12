الأمم المتحدة تتطلع للعمل مع حكومة الكاظمي بما يخدم سيادة واستقرار العراق

2020/05/12 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تتطلع للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة بما يخدم سيادة واستقرار البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، التي قدّمت التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة".وأكدت بلاسخارت، بحسب البيان، أنها "تتطلع الى العمل مع الحكومة الجديدة بما يخدم سيادة واستقرار العراق، وإسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها".من جهته رحب رئيس مجلس الوزراء بـ"تعاون الأمم المتحدة مع العراق في مختلف المجالات"، مؤكدا أن "العراق يتطلع الى تعزيز العلاقة مع المنظمة الدولية بما يخدم العراق، خصوصا دعم العملية الانتخابية ومكافحة فيروس كورونا".

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