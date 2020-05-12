اعتقال مسؤولين بارزين في نينوى بسبب رواتب الموظفين

2020/05/12 | 19:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في هيئة النزاهة، الثلاثاء، انها القت القبض على مدير تقاعد نينوى ومدير آخر ومندوب و موظفين، فيما اشار الى ان الاعتقال جاء على خلفية معارضتهم توطين الرواتب وايقاف رواتب المستحقين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "السلطات الأمنية اعتقلت مدير تقاعد نينوى، ومدير ماستر كارد النخيل في الموصل، ومندوب الادارة العامة لمصرف الرشيد، و16 موظفا لدى النخيل الموزعين في المدارس".

وبين أن "عملية الاعتقال جاءت لمخالفتهم قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص توطين الرواتب، اذ قامت شركة ماستر كارد النخيل باجبار حاملي بطاقة الكي كارد على تبديلها وايقاف رواتبهم".

ولفت المصدر الى ان القضاء اخلى سبيلهم بكفالة مالية كبيرة حتى اكتمال التحقيق.

يذكر ان هيئة التقاعد الوطنية كانت قد اصدرت في وقت سابق كتابا تعلن فيه حق مستحقي الراتب بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون بتسلم رواتبهم ومستحقاتهم بوساطة بطاقة الكي كارد وهم مخيرون في استبدالها بالماستر كارد من عدمه؛ ولا يؤثر ابقاء الكي كارد على تسلم الرواتب.

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