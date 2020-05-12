6 أشياء قد تتغير للأبد نتيجة وباء كورونا

2020/05/12 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نتيجة لهذا الوباء المروع، والحصيلة الكبرى من الضحايا بسبب العدوى وتفشي الوباء، ستفعل الولايات المتحدة وبقية العالم أشياء مختلفة من أجل الاستعداد للحياة بشكل أفضل، وتقليل عوامل الخطر وما إلى ذلك.إذا نظرنا بجدية في العواقب الوخيمة المحتملة لعدم التطور والتخطيط بحكمة، سنكون جميعاً في خطر، حيث علينا أخذ في عين الاعتبار 6 […]

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