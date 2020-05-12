دولة أوروبية تخصص حزمة مالية لمساعدة العراق

2020/05/12 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة البريطانية في العراق اليوم الثلاثاء، عن تخصيص حزمة مالية لمساعدة العراق.

وقالت وزير التنمية الدولية آن ماري تريفليان، في بيان صحفي نقلته السفارة، إن "المملكة المتحدة ملتزمة بدعم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والشعب العراقي، بينما يواجه بلدانا مع بقية بلدان العالم خطر كورونا".

وأضافت، أن "المملكة ملتزمة بمساعدة العراق في التعامل مع الجائحة، ويجري الآن إعادة تخصيص هذه الحزمة المالية ضمن الميزانية الحالية لوزارة التنمية الدولية البريطانية إلى العراق، حيث سيساعد هذا التمويل الصندوق المشترك للمساعدات الإنسانية في العراق".





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