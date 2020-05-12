القبض على ارهابي في نينوى

2020/05/12 | 19:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على احد الارهابيين في طريق مخمور.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارزها في الفرقة 14 القت القبض على احد الارهابيين على طريق مخمور - اربيل بعد نصب كمين محكم له".وأضافت انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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