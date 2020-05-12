الولايات المتحدة.. تسجيل 1156 وفاة جديدة وحصيلة ضحايا كورونا تتخطى الـ80 ألفا

2020/05/12 | 19:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ80 ألفا، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن “كوفيد-19″ في […]

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