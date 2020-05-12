غموض يكتنف تصريح رئيس شركة بوينغ بشأن “شركة طيران ستعلن إفلاسها”

2020/05/12 | 19:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، اليوم الثلاثاء، إن شركة طيران كبرى ستفلس علي الأرجح بعد فصل الصيف، في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.من جهته، قدم المتحدث باسم شركة بوينج، جوردون جوندرو توضيحًا لتصريحات كالهون، قائلًا إن الرئيس التنفيذي كان يتحدث علي حالة الغموض العامة في قطاع الطيران، […]

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