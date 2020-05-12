شاهد: أهم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة

2020/05/12 | 19:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الحكومة العراقية الجديدة تحديات وأزمات داخلية وخارجية أهمها مكافحة تفشي فيروس كورونا وتلبية المطالب الشعبية وذلك مع بدء الاحتجاجات في بعضِ المح...

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