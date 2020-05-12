موقف وبائي

2020/05/12 | 19:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الثلاثاء، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 95 إصابة جديدة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 12 آيار/مايو، إن مختبراتها أجرت 2756 فحصًا على نماذج جديدة، وسجلت 95 إصابة في عموم البلاد.

وتوزعت الإصابات الجديدة، وفق البيان، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 32

بغداد/ الكرخ: 26

مدينة الطب: 13

البصرة: 18

كربلاء: 1

ديالى: 5

كما أعلنت الوزارة، تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، مقابل 113 حالة تماثلت للشفاء في بغداد والبصرة والنجف وكركوك وواسط وأربيل وذي قار وصلاح الدين.

وارتفع مجموع الإصابات في البلاد، إلى 2913 حالة مؤكدة توفي منها 112 وتماثل للشفاء 1903، في حين يخضع للحجر والعلاج 898 شخصًا.

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