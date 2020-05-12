العجز الضخم في الولايات المتحدة يهدد مشاريع اسلحة البنتاغون

2020/05/12 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة الاسوشيتد برس ، الثلاثاء، ان عجز الموازنة الامريكية قد يصل الى 3.7 ترليون دولار هذا العام وفقًا لمكتب الموازنة بالكونغرس، وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه سنة الميزانية في ايلول المقبل ، سيعادل الدين الحكومي السنوي المتراكم حوالي 101٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة […]

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