صحة كربلاء توضح تفاصيل اصابة كورونا المسجلة اليوم

2020/05/12 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أوضحت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، تفاصيل اصابة كورونا المسجلة اليوم، فيما أشارات الى أن&nbs...





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