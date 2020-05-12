مصدر: القبض على مدير تقاعد نينوى ومدير ماستر كارد النخيل و 16 موظفا فيها

2020/05/12 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني من محافظة نينوى، الثلاثاء (12 أيار 2020)، بالقبض على على مدير تقاعد نينوى ومدير ماستر كارد النخيل و 16 موظفا فيها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "هيأة النزاهة اعتقلت مدير عام تقاعد نينوى ومدير ماستر كارد النخيل في الموصل ومندوب الادارة العامة لمصرف الرشيد و16 موظفا لدى النخيل، يقومون بتوزيع الرواتب على المدارس التي تعمل بمواقع متفرقة من المحافظة".

واضاف أن "عملية الاعتقال جاءت لمخالفتهم قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص توطين الرواتب حيث قامت شركة ماستر كارد النخيل باجبار حاملي بطاقة الكي كارد على تبديلها وايقاف رواتبهم ".

وتابع المصدر أن "القضاء اخلى سبيلهم بكفالة مالية كبيرة حتى اكمال التحقيق".

بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم - كربلاء

أوضحت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، تفاصيل اصابة كورونا المسجلة اليوم، فيما أشارات الى أن إجمالي الإصابات المُسَجلة في المحافظة ارتفع الى (110) حالة.

وقالت الدائرة في بيان، إن "الإصابة المُشار إليها في البيان ا

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر طبي من محافظة ديالى، الثلاثاء (12 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الخمسة بفيروس كورونا التي سجلتها المحافظة هذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الحالات التي سجلتها في المحافظة لهذا اليوم كانت جميعها في ناحية

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