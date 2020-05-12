الغزي يوجه بإشراك النزاهة في التحقيق بحالات ابتزاز أصحاب حقول الدواجن

2020/05/12 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، توجيهاً بشأن حالات الابتزاز التي يتعرض لها أصحاب حقول الدواجن في سيطرات محافظتي كركوك وديالى.

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