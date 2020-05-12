إدخال محطة علي الشرقي الثانوية ( ٣٣/ ١١ ك.ف) للعمل بعد تأهيلها في ميسان

2020/05/12 | 20:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ ميسان “علي دواي لازم” ، الثلاثاء ، بحضور مدير فرع توزيع كهرباء ميسان وعدد من المهندسين ، مشروع تأهيل محطة علي الشرقي الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف) في ناحية علي الشرقي(٦٠ كم ) شمال مدينة العمارة.وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين يسر في تصريح لوكالة صدى ” إن المشروع لتأهيل المحطة

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