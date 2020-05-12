الكاظمي ينهي جلسة مجلس الوزراء الثانية.. ويصدر 11 قرارًا

2020/05/12 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما تم اتخاذ 11 قرارًا.وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “افتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة هي حكومة التحديات الصعبة، وأهمها التحدي الاقتصادي ومحاربة الفقر […]

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