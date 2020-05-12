سنان العزاوي يفتح جدل “ليلة اقتحام المطعم” من جديد.. دعوة قضائية وإنكار!

2020/05/12 | 20:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار الممثل سنان العزاوي، الجدل مجددًا بعد إعادة فتح ملف الاتهامات التي طالته بشأن اعتدائه على المتظاهرين في المطعم التركي وضربهم بالعصي، في ليلة دخول اصحاب القبعات الزرق إلى المطعم في شهر شباط الماضي.ونشر العزاوي تغريدة اوضح من خلالها القيام بدعوة قضائية ضد أحد “اصدقائه” من خريجي الفنون الجميلة زياد الجزاع، […]

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