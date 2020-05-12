2020/05/12 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق حكومي تشارك فيه النزاهة بحالات ابتزاز في سيطرات محافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق حكومي تشارك فيه النزاهة بحالات ابتزاز في سيطرات محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق حكومي تشارك فيه النزاهة بحالات ابتزاز في سيطرات محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).