2020/05/12 | 20:46 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يجدد تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع اي اعتداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجدد تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع اي اعتداء) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجدد تأكيده على حماية حق التظاهر وعدم التسامح مع اي اعتداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).