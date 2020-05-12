العراق: العميد رسول يحدد الجهة المسؤولة عن إطلاق سراح المتظاهرين

2020/05/12 | 20:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، الثلاثاء، الجهة المسؤولة عن اطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بعد قرار رئيس الوز...

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