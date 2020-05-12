الحشد يعلن نتائج المراحلة الربعة من

2020/05/12 | 20:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي في العراق مشتاق الحساني، الثلاثاء، عن تدمير 30 مضافة لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي والعثور على معملين لل...

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