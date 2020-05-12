الكاظمي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت

2020/05/12 | 20:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، التي قدّمت التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة .وذكر المكتب الاعلامي لكاظمي في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت هنأت بتشكيل الحكومة الجديدة ، مؤكدة أنها تتطلع الى العمل مع الحكومة الجديدة بما يخدم سيادة وإستقرار العراق، وإسناد الحكومة في تنفيذ برنامجها.من جهته رحب رئيس مجلس الوزراء بتعاون الأمم المتحدة مع العراق في مختلف المجالات، مؤكدا أن العراق يتطلع الى تعزيز العلاقة مع المنظمة الدولية بما يخدم العراق، خصوصا دعم العملية الانتخابية ومكافحة جائحة كورونا.

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