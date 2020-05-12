الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية

2020/05/12 | 20:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _صلاح الدين كشف الحشد الشعبي ، الثلاثاء، عن نتائج عملية ’’ثأر الصائمين’’ غربي صلاح الدين.ونقل بيان للحشد عن معاون قائد عمليات صلاح الدين للحشد مشتاق الحساني قوله انه " تدمير 30 مضافة بالكامل والعثور على معملين للتفخيخ والقبض على مسؤول الدعم اللوجستي بداعش فضلاً عن خمسة من المشتبه بهم".

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