قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية من بينها تشكيل خلية طوارئ للإصلاح المالي

2020/05/12 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزمة قرارات.أدناه نص بيان مجلس الوزراء: •••••••••• عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية، اليوم الثلاثاء 12 أيار 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.وافتتح رئيس مجلس الوزراء الجلسة بكلمة أكد فيها أن هذه الحكومة […]

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