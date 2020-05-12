مصر تكسر حاجز 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا وتعلن ارتفاع حالات الشفاء

2020/05/12 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي مع ارتفاع حالات الشفاء.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، اليوم الثلاثاء، أن حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت إلى 2326 حالة حتى اليوم.وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية […]

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