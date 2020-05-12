السعدي: حقبة بريمر حقبة “سوداء” وقوانينه أسست للطائفية وتقسيم العراق

2020/05/12 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق في كربلاء المقدسة، سعد السعدي، الثلاثاء، أن حقبة الامريكي بول بريمر حقبة “سوداء” وقوانينه أسست للطائفية وتقسيم العراق على أساس طائفي.وقال السعدي في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “الدستور اليوم من اكبر المشاكل التي تمر بها العملية السياسية “، مبينا أن ” القوات الأميركية […]

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