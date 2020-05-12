ريال مدريد يستقر على بديل الويلزي

2020/05/12 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت تقارير صحفية ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد من مواطنه كينجسلي كومان تعويض غاريث بيل في ريال مدريد.ويقترب بيل من الرحيل عن ريال مدريد، حيث وصلت الأمور إلى حائظ سد بينه وبين الجماهير خلال الموسم الحالي، وكذلك بينه وبين زيدان.وفي الوقت الذي يعاني فيه الفريق الملكي على مستوى المعدل التهديفي للخط الأمامي، سيكون في حاجة إلى تعويض بيل حتى لا تسوء الأمور أكثر.وحسب صحيفة "سكاي" فإن ريال مدريد قد بدأ في مراقبة كينجسلي كومان منذ فترة، ويريد التفاوض مع بايرن ميونخ بشأن ضم الجناح الفرنسي.اللاعب الدولي الفرنسي والذي سجل خمسة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم، لن يكون على استعداد للرحيل قبل أن يضم الفريق البافاري لوروا ساني رسمياً.وتشير سكاي إلى أن ريال مدريد وبرشلونة ليسا الوحيدين المهتمين باللاعب، حيث أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كذلك على الخط.ويمتلك اللاعب عقدًا مع بايرن ميونخ حتى عام 2023 وليس لديه شرط جزائي.لهذا السبب، لا يستبعد أن يتم تأجيل الصفقة لعام آخر.

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