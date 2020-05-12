كورونا ينتشر في تركيا بعد تسجيل 1704 إصابة جديدة

2020/05/12 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد. وذكرت الصحة التركية في بيان، انه "تم تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141 ألفاً و475". واضافت، إنه "تم تسجيل 53 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3894".وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 98 ألفاً و889 شخصاً حتى الآن".

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