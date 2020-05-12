بسبب زيارة مريض.. صحة الكرخ تعلن تسجيل ثماني اصابات جديدة بكورونا

2020/05/12 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثماني اصابات جديدة بكورونا بسبب زيارة مريض مصاب بالفايروس.وقال الحجامي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “وصلتني رسالة من مديرة قطاع الكاظمية للرعاية الصحية الأولية عن زيارة مريض تبين فيما بعد إصابته بفايروس كورونا في مدينة الحرية”.وأضاف أنه “تأكد […]

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